Lo scorso marzo, OnePlus ha sollevato il sipario sia sulla nuova famiglia di smartphone ma anche sul tanto atteso OnePlus Watch. Il primo smartwatch dell’azienda è finalmente arrivato e finalmente gli utenti possono acquistarlo ufficialmente.

Considerando che si tratta del primo device del genere in casa OnePlus, è normale che la fase di ottimizzazione sia ancora in corso. Il produttore sta lavorando per risolvere alcuni problemi di gioventù e per questo motivo gli aggiornamenti sono frequenti.

Nelle scorse settimane, il OnePlus Watch si è aggiornato con il primo update mentre in questi giorni sta arrivando il secondo. Il produttore ha rilasciato l’aggiornamento firmware caratterizzato dal numero di build B.48.

OnePlus Watch si aggiorna con un nuovo firmware

Il changelog indica che tra le novità principali introdotte dall’update figurano la funzionalità Always-On Display (AOD) e il controllo remoto della fotocamera. Tuttavia non si tratta delle uniche feature per OnePlus Watch.

Infatti, il produttore ha deciso di aggiungere anche una nuova modalità per l’allenamento. Lo smartwatch adesso può riconoscere e memorizzare i dati per la Maratona, per la gioia degli appassionati della disciplina.

Come se non bastasse, OnePlus Watch può contare su diversi miglioramenti e ottimizzazioni all’interfaccia utente. Il produttore è andato a risolvere diversi bug e ha cercato di migliorare le prestazioni e la stabilità del sistema.

Per poter effettuare l’aggiornamento, l’azienda raccomanda di avere la batteria dello smartwatch almeno al 40%. Inoltre, il produttore conferma che attivare la modalità AOD potrebbe ridurre la durata della batteria. La riduzione stimata dall’azienda è del 50% rispetto alla durata normale con una ricarica normale. Possiamo quindi aspettarci ulteriori bugfix in arrivo con i prossimi update.