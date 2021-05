WhatsApp è tra le piattaforme di messaggistica più diffuse e popolari al mondo e sta preparando un’interessante novità che riguarda i messaggi vocali inviati nelle sue chat.

WABetaInfo ha scovato nella più recente versione di WhatsApp Beta per Android una novità in fase di sviluppo: si tratta della possibilità di controllare i messaggi vocali registrati prima di inviarli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: potrete controllare i messaggi vocali prima di inviarli

Per controllare intendiamo la possibilità di ascoltare il messaggio appena registrato, per appurarsi che non ci siano errori o che sia chiaro il contenuto ad esempio. L’opzione sarà disponibile nella barra che appare quando si effettua lo swipe verso sinistra in fase di registrazione del messaggio vocale, al fianco dell’opzione per eliminare il messaggio.

La novità che abbiamo appena visto è ancora in fase di sviluppo e dunque non disponibile a livello pubblico. Torneremo ad aggiornarvi una volta che ne sapremo di più sul suo rilascio. Nel frattempo vogliamo ricordarvi di stare attenti alle tantissime truffe che circolano, purtroppo, su questa piattaforma. Per la precisione stiamo parlando di alcuni messaggi che circolano ultimamente, che vengono inviati anche con “account” che conosciamo, ovvero quelli dei nostri amici.

La Questura ha diramato un’allerta sulla truffa che sta circolando negli ultimi giorni, diffondendo anche la schermata del profilo di un utente raggiunto dal falso messaggio (per visualizzarlo cliccare sull’immagine dell’articolo). In pratica dal profilo di un utente hackerato partono messaggi diretti a tutti i suoi contatti, tramite i quali il destinatario viene invitato a comunicare i dati della propria carta di credito per aiutare il mittente a completare un acquisto.