The Walking Dead stagione ormai ci siamo; la serie TV che racconta dei sopravvissuti ad un apocalisse zombie sta ormai giungendo alle battute finali. Lo show, giunto al suo al suo 10º anno di vita, sì appresta ad avviarsi verso la conclusione. L’11ª stagione dello show, ispirato alla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e disegnata Tony Moore e Charlie Allard, dovrebbe presto approdare su nostri schermi.

Uno dei grandi meriti dello show, va ricordato, è quello di essere riuscito a rilanciare la narrativa horror, e più nello specifico quella zombie, sul piccolo schermo. Adesso però fan non vedono l’ora di scoprire quando l’ultima stagione di The Walking Dead verrà rilasciata.

The Walking Dead: ecco cosa sappiamo sull’uscita dell’ultima stagione

Come tutti i fan di The Walking Dead già sapranno le ultime puntate della 10ª stagione sono state rilasciate solo qualche tempo fa. Tuttavia i fan sono già concentrati sull’uscita dell’11ª stagione. La data ufficiale di lancio dell’ultima stagione di The Walking Dead è fissata per il 22 agosto. Mancano dunque poco più di quattro mesi all’uscita della stagione finale della serie TV.

Nel frattempo anche Scott Gimble, CEO di MC Network, ha voluto esprimere il suo pensiero sullo show, regalando parole dolci per tutti i membri ad aver partecipato al progetto: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è certo è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman“.