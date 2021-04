WindTre avrà un ruolo da leader nel corso delle prossime settimane, per quanto concerne le tariffe di telefonia mobile. Il provider arancione vuole sfidare la concorrenza di rivali molto agguerriti come Iliad e con TIM. La nuova tariffa di WindTre si chiama Go Unlimited Star+.

WindTre sfida ancora Iliad: Giga senza limiti e costi mai così bassi

La tariffa WindTre Go Unlimited Star+ si conferma una delle migliori iniziative di genere per gli utenti che desiderano soglie di consumo molto ampie, unite a costi più che ridotti. Nel dettaglio, la promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e Giga senza limiti per la navigazione internet sotto rete 4G.

Il prezzo previsto per la promozione WindTre Go Unlimited Star+ è il più basso di mercato. Gli utenti pagheranno soltanto 7,99 euro per il rinnovo della tariffa, con l’aggiunta di una quota una tantum da versare per il rilascio della SIM. Questa quota sarà pari a 10 euro.

Le vigenti condizioni di attivazione per la WindTre Go Unlimited Star+ sono molto semplici. Gli utenti di base dovranno effettuare la portabilità del loro numero. Ciò significa che la tariffa è disponibile per gli attuali abbonati di TIM, Vodafone ed Iliad che si impegnano a campare il loro operatore di provenienza.

La promozione di WindTre, anche in linea con le precedenti offerte winback dedicate alla portabilità, non potrà essere attivata online, ma solo ed esclusivamente presso uno dei punti vendita ufficiale del provider sul territorio nazionale.