Netflix, Stranger Things: tutte le ultime novità sugli episodi della nuova stagione

I grandi fan della serie non fanno altro che attendere: Stranger Things dovrebbe vedere la luce nella sua quarta stagione a breve. L’attesa è snervante e nonostante le riprese siano state avviate ormai tempo fa, con le varie vicissitudini legate al Covid, per molto tempo non se n’è parlato.

Per molti l’uscita sembrerebbe essere infatti ancora molto lontana, con dettagli che sembrano arrivare da fonti sempre più sicure. Finn Wolfhard, l’attore che interpreta il piccolo Mike Wheeler, attraverso il web ha dato risposta ai fan che chiedevano informazioni riguardo all’uscita della nuova stagione della famosa serie.

Netflix: Stranger Things e la data di uscita procrastinata che non piacerà agli utenti

Secondo quanto dichiarato dal piccolo attore, o meglio secondo la risposta data al fan, la quarta stagione di Stranger Things dovrebbe arrivare il prossimo anno. Questa risposta ha fatto dunque cadere nel baratro le speranze di tutti coloro che credevano di poter assistere alla serie Netflix entro l’anno in corso.

Ad influire molto probabilmente è stato lo stop delle riprese dovuto alla pandemia, il quale in più casi è stato imposto per ragioni di sicurezza. Le riprese della famosissima serie sono ricominciate proprio durante le ultime settimane del 2020, per cui di certo la produzione dovrebbe essere a buon punto. In tanti quindi sperano ancora che le parole di Finn Wolfhard possono essere smentite con un anticipo dell’uscita dei nuovi episodi. Ovviamente questo è quanto si auspicano i fan della celebre saga, la quale risulta una delle più seguite almeno secondo i dati registrati da Netflix.