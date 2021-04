La seconda metà dell’anno vedrà il debutto del nuovo SoC Qualcomm pensato e realizzato per la fascia alta del mercato. Il processore si chiamerà Snapdragon 888 Pro e rappresenterà la versione potenziata dell’attuale SoC di riferimento del chipmaker americano.

Come indica il nome, il suffisso “Pro” dovrebbe indicare un cambiamento più marcato rispetto alle versioni “Plus” viste con gli Snapdragon 865 e Snapdragon 855. Il SoC è stato anticipato dal leaker Digital Chat Station tramite un post su Weibo ma al momento non se ne conoscono le specifiche.

Secondo le prime indicazioni, Qualcomm ha lavorato per raggiungere frequenze operative maggiori. In questo modo sarà possibile ottenere un incremento di potenza notevole rispetto alla versione base dello Snapdragon 888 senza dannosi aumenti della temperatura.

Qualcomm sta lavorando allo Snapdragon 888 Pro

Considerando quanto emerso, possiamo aspettarci che il SoC potrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno e sarà utilizzato dai produttori che hanno intenzione di lanciare un device a fine 2021. Al momento non è chiaro quali saranno gli OEM che potrebbero scegliere di utilizzarlo.

Infatti, alcuni produttori Cinesi hanno scelto di equipaggiare lo Snapdragon 865 Plus dopo la presentazione. Tuttavia, i device realizzati non sono stati commercializzati oltre il mercato Asiatico, impedendo al SoC di diffondersi in Europa.

Secondo il leaker, sembra che lo Snapdragon 888 Pro potrebbe avere un destino diverso. Brand come Xiaomi, OnePlus, OPPO e Vivo potrebbero essere già al lavoro su nuovi device. I test sono in corso e possiamo aspettarci nuovi dispositivi in arrivo nei prossimi mesi. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.