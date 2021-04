HMD Global sta lavorando su un nuovo device. Lo smartphone si configura come un top di gamma ed erede del Nokia 9 PureView lanciato nel 2019. A confermare questa notizia ci hanno pensato i ragazzi di Nokia Power User che hanno scoperto anche una possibile scheda tecnica del device.

Il nuovo flagship potrebbe portare al debutto una nuova famiglia di device e il possibile nome scelto dal brand è Serie X. Questa serie è attualmente inedita ma unirà caratteristiche esclusive presenti su altri device del produttore.

In particolare, il nuovo device prenderà il nome di Nokia X50 e dovrebbe essere dotato di una fotocamera posteriore composta da cinque ottiche. Lo smartphone unirà alcune caratteristiche di Nokia 9 PureView con quelle di Nokia 8.3 5G, prendendo il meglio da entrambi.

Nokia sta lavorando ad un nuovo flagship

Il sensore principale di Nokia X50 sarà da 108 megapixel, probabilmente basato su un sensore Samsung in versione custom. A supporto troveranno spazio una lente ultra-wide, un sensore macro, un teleobiettivo e un sensore di profondità. Ancora una volta si confermerà la partnership con ZEISS per la realizzazione delle ottiche.

Lo smartphone è atteso con un pannello PureDisplay V4 da 6.5 pollici dotato di risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 120Hz. Il SoC scelto per il Nokia X50 è il Qualcomm Snapdragon 775G, un processore non ancora annunciato. Questo SoC si configura come una versione leggermente depotenziata dello Snapdragon 780G. Tuttavia, non essendo ancora sul mercato, non sono presenti maggiori dettagli.

La batteria sarà da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22W. Questo garantirà al device una autonomia eccezionale. Non resta che attendere maggiori dettagli sul device che certamente arriveranno nelle prossime settimane.