Gli operatori TIM, Vodafone, Iliad e WindTre saranno al centro della telefonia mobile anche in questa primavera. I provider hanno messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di vantaggiose promozione con costi da ribasso e prezzi contenuti.

Operatori: le grandi tariffe di primavera firmate TIM, Vodafone, Iliad, WindTre

Tra gli operatori, TIM è uno dei più convenienti. Il gestore mette a disposizione la tariffa TIM Gold Pro. Gli abbonati che optano per questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sempre tra gli operatori italiani, spicca Vodafone con la sua Special 100 Giga. Il costo di rinnovo per questa promozione è di 9,99 euro con i consumi che prevedono minuti illimitati e SMS senza limiti da inviare a tutti. Per la quota internet, sono inclusi 100 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G.

La risposta agli altri operatori di Iliad si manifesta con la sua Flash 100. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere una SIM con il provider francese potranno beneficiare di consumi illimitati per le telefonate e per l’invio degli SMS. La quota internet, in questo caso, prevede 100 Giga per la connessione web.

La controproposta di WindTre a TIM, Vodafone e Iliad è rappresentata dalla WindTre Star+. Il pacchetto della Star+ è composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e 70 Giga per la navigazione internet. Il costo è sempre di 7,99 euro con rinnovo fissato a trenta giorni.