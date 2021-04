Incredibile notizia per tutti gli amanti di Fortnite. Non solo potranno continuare a giocare con il loro videogame preferito, ma avranno la possibilità di ricevere tre mesi di Spotify gratis. Ovviamente senza pubblicità. Tutto questo grazie ad un accordo tra il colosso dello streaming di musica ed Epic Games. Ecco tutti i dettagli per approfittare dell’iniziativa.

Spotify Premium gratis per tre mesi, ecco la novità di Fortnite

Questa non parleremo di trucchi per completare Fortnite. Al contrario si tratta di una promozione interna al gioco che permette a tutti gli utenti di ricevere tre mesi di musica gratis e senza pubblicità. Ad aver siglato la partnership con Epic Games è stato Spotify.

Quanti di voi hanno sognato di poter ascoltare i suoi milioni di brani disponibili al massimo della qualità e soprattutto senza dover subire gli spot pubblicitari godendoli anche offline? Se siete giocatori assidui di Fortnite il momento arriverà presto. Infatti dal 23 aprile fino all’1 luglio 2021 partirà questa fenomenale iniziativa di Epic Games che permetterà di risparmiare quasi 30 euro, il valore di un abbonamento a Spotify Premium per tre mesi. Ma come fare a portarsi a casa questo ricco bottino? Ecco le istruzioni.

Come portarsi a casa il ricco bottino

Non è difficile portarsi a casa il ricco bottino contenente tre mesi di Spotify Premium gratis. L’unica cosa importante è resistere alle ore piccole. Sì, perché tutti i membri della Crew di Fortnite, per ottenere il codice che attiverà questa promozione, dovranno essere collegati alle ore 2:00 italiane. Unica condizione è essere iscritti alla Crew di Fortnite.

L’account Spotify che potrà beneficiarne non deve aver mai attivato, nemmeno una volta, il piano Premium. Ricapitolando, per ricevere il codice “magico” occorre collegarsi a Fortnite alle ore 2 in un dei giorni che vanno dal 23 aprile all’1 luglio 2021. I Paesi in cui sarà attivabile la promozione, come dichiarato da Epic Game sono i seguenti: Italia, Australia, Belgio, Cile, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Irlanda, Israele, Giappone, Messico, Perù, Filippine, Polonia, Russia, Thailandia, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.