Capita a tutti di dover chiamare proprio quel contatto che eravamo sicuri di avere in rubrica e che ora non c’è più. Forse cancellato per sbaglio oppure rimosso perché erroneamente si pensava non servisse più. Niente paura, nulla è perduto. Grazie a questo formidabile trucco in aiuto arriva WhatsApp che può risolvere tutto. Ecco le istruzioni complete per riuscire a recuperare un contatto che c’era, ma ora in rubrica non c’è più.

Con WhatsApp puoi recuperare un contatto cancellato per errore

Prima di descrivere i passaggi necessari a recuperare un contatto cancellato per errore dalla rubrica occorre fare una specificazione. Questo trucco di WhatsApp richiede due cose imprescindibili perché possa funzionare:

aver avuto almeno un’interazione in chat con il contatto perso; non aver mai cancellato la chat di conversazione con quell’utente.

Se la risposta è affermativa per tutte e due le condizioni, allora si può partire e sfruttare questi semplici passaggi per recuperare il numero di cellulare cancellato. Questo trucco funziona sia che WhatsApp sia installato su smartphone Android che su iPhone.

Ecco i passaggi

La prima cosa da fare necessariamente è ritrovare la chat di conversazione avuta con il contatto ora scomparso. Se lo scambio di messaggi risale a molto tempo prima non c’è da preoccuparsi. Nella sezione “cerca” di WhatsApp si può digitare il nome del contatto anche se non è più presente in rubrica. L’app infatti riconoscerà il profilo dell’utente ritrovandolo tra le chat. Se invece non ci si ricorda nemmeno come si chiama sarà necessario scorrere tutte le chat, una per una, fino a raggiungere quella che si sta cercando.

Una volta trovata la conversazione basterà cliccare in alto nello spazio accanto alla foto del profilo, quello riservato al nome. Nel nostro caso sul profilo di WhatsApp comparirà solo il numero di telefono. Proprio quello che stavamo cercando. Tenendo premuto sul numero o selezionando nelle opzioni “aggiungi contatto” sarà nuovamente disponibile per inserirlo in rubrica.

