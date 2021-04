Il prossimo 28 aprile, Samsung terrà l’evento Galaxy Unpacked per presentare alcuni nuovi dispositivi. Tra questi ci sarà anche il Galaxy più potente mai realizzato dall’azienda. Il produttore Coreano è riuscito a mantenere segreta l’informazione e per questo i consumatori sono molto curiosi di scoprire di quale device si tratterà.

Nei giorni scorso sono trapelati alcuni indizi che provavano ad anticipare quale fosse il device Galaxy più potente mai prodotto, ma si tratta sempre di supposizioni. Tuttavia, in queste ore sono arrivati maggiori dettagli su uno dei dispositivi che quasi certamente vedremo il prossimo 28 aprile.

Samsung solleverà il sipario sulla nuova famiglia di laptop denominata Galaxy Book. In particolare, la serie sarà composta da tre terminali: Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360.

Samsung ha anticipato uno dei possibili device

A confermare l’arrivo di questi device ci ha pensato la stessa Samsung forse per errore. Il produttore coreano infatti, ha realizzato la pagina ufficiale di Galaxy Book Go. La pagina è già online prima della presentazione ufficiale, anche se mancano tutti i dettagli e le specifiche. Tuttavia, il numero di modello corrisponde a quello emerso nelle scorse settimane.

Secondo i dati emersi in precedenza, il Galaxy Book Go sarà caratterizzato dal nuovo processore Qualcomm 8CX mentre il sistema operativo sarà Windows 10. Il display potrebbe essere da 14 pollici con risoluzione FullHD. Il numero di serie NP345XLAA-EXP potrebbe indicare una particolare configurazione del laptop in termini di memoria RAM, interna e colore. Ci aspettiamo una scelta tra 4/8GB di RAM e 128/256GB di memoria UFS interna.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire maggiori dettagli durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked.