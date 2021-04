Samsung non ha ancora terminato di distribuire l’aggiornamento di sicurezza di questo mese su tutti i suoi dispositivi. Ha giá apportato miglioramenti alla fotocamera della serie Galaxy S21 e Galaxy Z Fold 2. Note 10 e Note 20 Ultra sono stati tra i primi ad ottenere il nuovo aggiornamento da 1GB e, in effetti, Samsung ha persino ‘battuto’ Google per quanto riguarda la velocitá di aggiornamenti.

Gli ultimi fortunati a ricevere l’aggiornamento di sicurezza sono il Galaxy S8, il Galaxy S8+ e, infine, il Galaxy Z Flip. SamMobile ha riferito che l’aggiornamento per i Galaxy S8 è giá in arrivo. Per questi due dispositivi, le versioni del firmware del nuovo aggiornamento sono rispettivamente G950NKSU5DUD1 e G955NKSU5DUD1.

Galaxy S8, S8+ e Z Flip: l’aggiornamento include le patch di aprile

Entrambe le versioni dell’update comprendono 21 patch di vulnerabilitá di Samsung e 30 gravi correzioni di vulnerabilitá di Google. Sebbene Samsung abbia promesso solo 3 aggiornamenti del sistema operativo Android a partire dal Galaxy S10, a febbraio la societá ha promesso ai suoi utenti quattro anni di manutenzione regolare della sicurezza per un lungo elenco di device recenti. Sebbene l’S8 non sia in elenco, é positivo vedere che il device benificerá degli aggiornamenti trimestrali.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip, SamMobile dice che l’aggiornamento é giá disponibile per il download su smartphone selezionati. Puoi controllare la disponibilitá dell’update in Impostazioni> Aggiornamento software. L’aggiornamento della versione Z Flip 5G, invece, è già apparso in Germania la scorsa settimana. Quindi é probabile che arrivi gradualmente a tutti gli utenti nei prossimi giorni.