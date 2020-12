A seguito del lancio del Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus, sembra che Samsung potrebbe includere versioni “Lite” della gamma Tab S7. Il leak arriva da GalaxyClub, il quale afferma che ci sono due modelli Samsung Galaxy Tab S7 Lite in fase di sviluppo con schermi di dimensioni diverse.

Il sito non sa quali saranno le dimensioni degli schermi, ma se rispecchiano la gamma principale di Galaxy Tab S7, allora potrebbero arrivare tablet da 11 pollici e 12.4 pollici. In effetti, il sito sembra non sapere molto del Samsung Galaxy Tab S7 Lite, oltre al fatto che è apparentemente in fase di sviluppo e disponibile in due dimensioni.

Samsung Galaxy Tab S8 in arrivo nel 2021

Inoltre, non è chiaro da dove abbia ottenuto queste informazioni, quindi è giusto prendere queste informazioni con le pinze. Per quanto riguarda la data di rilascio di questi nuovi device nulla è stato dichiarato; i tablet sono ancora in fase di sviluppo e potremmo dover aspettare ancora un bel pò.

Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite è stato annunciato ad aprile e arriverà nei negozi a maggio, quindi potremmo vedere il Tab S7 Lite ad aprile o maggio del 2021. Anche se prenderemo queste notizie con le pinze, il fatto che Samsung abbia realizzato modelli Lite dei suoi device di punta aggiunge credibilità all’informazione.

Tali device potrebbero rivelarsi rivali della gamma base di iPad di Apple, soprattutto perché è probabile che supportino la S Pen. Dunque, i nuovi tablet potrebbero essere i dispositivi Android più attesi del 2021. Per coloro che non si accontentano, nel 2021 dovrebbe essere rilasciato anche il Samsung Galaxy Tab S8.