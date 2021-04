La produzione di YOU sta continuando a lavorare senza sosta per far sì che la serie TV possa ritornare sui teleschermi di tutti gli spettatori il prima possibile. Inoltre, anche lo Stato della California ha dato il suo contributo dal punto di vista economico: ben 7 milioni di dollari per lavorare alla fiction e far sì che ne esca un prodotto unico nel suo genere.

YOU ha debuttato su Netflix nel 2018, e parla della storia di Joe Goldberg e della sua ossessione per una cliente che frequenta la biblioteca dove lui lavora. La fiction narra in particolar modo nel dettaglio di un fenomeno chiamato stalking, il quale arreca vari tipi di danni alle persone che ne sono vittime ed è assolutamente da non sottovalutare.

Fino a questo momento, YOU è formata da due stagioni, ed ha due tipologie differenti di narrazione: l’attore protagonista, interpretato da Penn Badgley, nella prima stagione è attratto, come detto prima, da una cliente; nella seconda invece, dopo che si trasferisce a New York, avrà lo stesso tipo di ossessione, ma in questo caso per Love Quinn, una chef del posto.

YOU: la data d’arrivo della terza stagione è ancora un’incognita

Le notizie per i fan della serie non sono proprio delle migliori: così come è capitato per altre produzioni, l’emergenza sanitaria ha fatto tardare di molto la pubblicazione di YOU, la quale sarebbe dovuta arrivare senza ombra di dubbio per la fine del 2021. Ora, quindi, novità vere e proprie su questo punto di vista non ce ne sono.

Tuttavia, quello che sappiamo di certo è il numero di puntate e chi sono coloro che prenderanno parte alla serie. Le puntate sono in tutto 10, e per quanto riguarda i personaggi, sono molti i volti nuovi, ma ne vedremo anche altri già visti precedentemente:

Penn Badgley (Joe Goldberg), Elizabeth Lail (Guinevere Beck), Victoria Pedretti (Love Quinn), Luca Padovan (Paco), Zach Cherry (Russel), Shay Mitchell (Peach Salinger), Ambyr Childers (Candace Stone), Jenna Ortega (Ellie Alves), James Scully (Forty Quinn) e Carmela Zumbado (Delilah Alves).