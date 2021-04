Non arrivano buone notizie dal fronte luce e gas nel mese di aprile, sono infatti in arrivo rincari sia sull’elettricità che sul combustibile. Circa un anno fa, nel pieno del primo lockdown un moto di solidarietà globale aveva portato le compagnie energetiche a rimodulare al ribasso i costi dell’energia. Adesso però i costi tornano ad aumentare sia per la luce che per il gas.

Si deve però sottolineare come i rincari previsti già a partire da questo mese non siano da paragonare a quelli precedenti alla pandemia, con le bollette che rimangono ancora sotto la media del 2019. Gli aumenti previsti si aggirano intorno al 4%; il tutto, va però considerato, in un anno in cui le famiglie a vivere al di sotto della soglia di povertà hanno registrato un aumento vertiginoso.

Luce e gas: è possibile risparmiare?

Malgrado gli aumenti sulle bollette di luce e gas esistono comunque alcuni trucchi per risparmiare sulle bollette. La prima è senza dubbio legata alla gestione dei consumi. Grazie alle fasce orarie utilizzare gli elettrodomestici con i consumi più alti nelle ore serali permettere di ottenere un discreto risparmio sulla bolletta.

Un’altra possibilità di risparmiare sulle bollette di luce e gas è data dai nuovi elettrodomestici. Scegliere un lavatrice o una lavastoviglie con una classe energetica superiore permetterà di ridurre i consumi e di avere delle bollette più leggere. Infine anche gli infissi giocano un ruolo da non sottovalutare. Una casa correttamente termoisolata permetterà di ridurre i consumi per il riscaldamento e di conseguenza un minore esborso economico.