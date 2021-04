La data ufficiale dell’uscita della quinta stagione di Riverdale è stata il 4 marzo 2021, ma su Premium Stories. Infatti, a partire da questo momento, la serie TV va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky. La fiction di CW e tratta dai fumetti Archie Comics ha avuto un grande successo, soprattutto con l’ultima stagione uscita su Netflix, ossia la 4.

Riverdale: ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla nuova stagione

La trama della season 5 di Riverdale ci mostra come i protagonisti siano cresciuti e abbiano intrapreso la loro strada. C’è Archie che è partito per la guerra, Jughead che ha coronato il suo sogno di diventare scrittore, Betty è entrata nell’FBI e Veronica ha trovato marito. Dall’ultimo giorno in cui si sono visti nel liceo di Riverdale sono passati ben 7 lunghi anni, ma sembra che i misteri nella cittadina non vogliano finire.

Parlando del cast, invece, F.P. Jones ed Hermione Lodge, interpretati da Skeet Ulrich e Marisol Nichols, pare che abbiano lasciato la scena. Entrami, però, hanno sottolineato quanto siano grati alla serie TV, tant’è che Skeet Ulrich ha dichiarato: Sono incredibilmente grato per le amicizie che ho stretto in Riverdale, e mi mancherà vedere tutti ogni giorno. Sono orgoglioso di essere stato parte di un gruppo di persone così talentuose, davanti e dietro la telecamera. Ma ho deciso che è il momento per me di andare avanti ed esplorare altre opportunità creative”

Anche Marisol Nichols si è espressa, dicendo: “Ho passato momenti meravigliosi portando in vita Hermione Lodge e lavorando con il mio fantastico cast, che è diventato una famiglia. Abbiamo passato così tanti bellissimi momenti insieme, i più alti e i più bassi. Abbiamo veramente i fan migliori in assoluto. Non vedo l’ora di vivere il prossimo capitolo e sono emozionata riguardo al mio futuro”.