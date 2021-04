Incoraggiare la campagna vaccinale e diffondere un clima di fiducia verso i vaccini: questo l’obiettivo implicito del pacchetto di sticker Vaccines for All, creato per essere utilizzato su WhatsApp e inviato fra i propri contatti.

La traduzione del nome corrisponde a “Vaccini per tutti“, ed è il nuovo set di sticker ideato dalla piattaforma di messaggistica in collaborazione con l’OMS, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Come dichiarato dalla stessa WhatsApp, questi sticker “sono stati ideati con lo scopo di aiutare i nostri utenti a comunicare in modo creativo e divertente” in merito alla vaccinazione anti Covid-19 “e ad esprimere gioia, sollievo e speranza riguardo le possibilità offerte dai vaccini“.

Al netto delle polemiche delle ultime settimane, infatti, i vaccini rappresentano la strategia chiave per immaginare un mondo post-pandemia. Per arrivarci, però, sarà necessaria la collaborazione di larga parte della popolazione terrestre, e a questo scopo le campagne di sensibilizzazione come questa possono costituire un valido alleato.

WhatsApp, pronto il pacchetto di sticker sulla vaccinazione anti Covid-19 in collaborazione con l’OMS

Gli adesivi Vaccines for All sono già disponibili gratuitamente sullo store degli sticker di WhatsApp. Per accedervi, basta semplicemente aprire una chat, cliccare sull’icona degli sticker e cliccare sull’indicazione “+”.

A quel punto si aprirà lo store degli sticker, dove sono presenti centinaia di set: cercate Vaccines for All e aggiungetelo.

La ricerca non dovrebbe essere troppo complessa: trattandosi di una novità, sarà sicuramente tra i primi risultati.

Per far sì che anche i vostri contatti possano scaricare il set di sticker, basterà semplicemente inviare loro uno degli adesivi del set. Una volta ricevuto, potranno semplicemente fare un tap sullo sticker e selezionare l’opzione “Visualizza pacchetto di sticker”, per poi cliccare su “Scarica”.

Enjoy!