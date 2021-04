Nelle scorse settimane, Xiaomi ha ufficializzato l’avvio di un progetto estremamente importate. Il brand Cinese infatti entrerà direttamente nel mondo Automotive con la realizzazione di un veicolo elettrico smart.

A darne conferma ci ha pensato Lei Jun, CEO e fondatore di Xiaomi, che ha anche ufficializzato la creazione di una nuova divisione che si occuperà esclusivamente del veicolo. In queste ore invece, l’Amministratore Delegato ha tenuto una conferenza in diretta in cui ha parlato del futuro del brand.

Ovviamente, il tema automotive è stato centrale e Lei Jun ha voluto fornire maggiori dettagli in merito. Il veicolo elettrico che sarà realizzato da Xiaomi apparterà al segmento “berlina” o a quello dei SUV.

Xiaomi torna a parlare della vettura elettrica

Inoltre, è stato svelato il possibile prezzo di lancio. La vettura elettrica sarà venduta ad un prezzo compreso tra 15 e 45 mila dollari. Questo significa che non si tratterà di un modello esclusivo e premium, ma comunque apparterrà alla fascia medio alta del mercato.

Un altro tema toccato da Lei Jun è quello del logo da utilizzare sulla vettura. Xiaomi ha recentemente abbracciato un nuovo logo che riassume la nuova filosofia aziendale. Il nuovo logo potrebbe apparire sul veicolo elettrico ma è troppo presto per confermarlo.

Un ultimo aspetto è quello della realizzazione vera e propria della vettura in quanto Xiaomi dovrà affidarsi ad un produttore per la produzione e l’assemblaggio del veicolo. Questa situazione rende necessaria una partnership profonda, che porterebbe la casa automotive scelta a voler apparire come produttore vero e proprio. È possibile che la vettura elettrica del brand cinese avrà un doppio logo, quello di Xiaomi e quello del produttore.