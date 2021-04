Forse siete a conoscenza del fatto che nel mese di ottobre è uscita ufficialmente la fiction The 100, ma al contempo abbiamo una brutta notizia per tutti gli appassionati. I suddetti, sono rimasti delusi, poiché pare che non ci sarà un’ottava stagione della serie. Di fatto, la fiction è stata eliminata già durante l’agosto del 2019, con precisione al centesimo episodio. Tuttavia, sembra che i piani siano cambiati radicalmente. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

The 100: questa notizia delude gli appassionati

Colui che ha creato la serie, ossia Jason Rothenberg, aveva pianificato già precedentemente la conclusione dello spettacolo con la settima stagione. Rothenberg aveva incentrato il suo focus sul finale già dalla quinta stagione, e ha infatti dichiarato: “L’uscita della quinta stagione è stato più o meno il periodo in cui abbiamo presentato un progetto alla alla rete per farci scrivere un finale, così da terminare lo spettacolo alla fine della settima stagione. A quel punto, abbiamo davvero iniziato a formulare il nostro finale.” ha dichiarato l’uomo.

Non c’è comunque da allarmarsi molto, poiché è sicuramente vero che la season 8 non ci sarà, ma è comunque viva più che mai la possibilità di poter vedere un prequel. Nell’episodio numero 8 della season 7, che prende il nome di “Anaconda“, possiamo assistere ad un episodio che è tutto un flashback, ma è anche un pilot di un nuovo prequel, che potrebbe arrivare su HBO Max o Netflix. Sempre Rothenberg, sembra che sia molto fiducioso su questa produzione, in attesa di qualche major che li finanzi.