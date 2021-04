Finalmente ci siamo, presto i rumor di questi mesi prenderanno corpo, perché Sony ha ufficialmente fissato la data dell’evento dedicato alla presentazione dei nuovi smartphone Xperia, ovvero il 14 aprile a partire dalle 9:30.

I modelli che dovrebbero essere svelati, stando alle indiscrezioni, dovrebbero essere Xperia 1 III, Xperia 10 III e soprattutto il ritorno dell’amatissimo Xperia Compact, ma ovviamente non possiamo escludere che le cose vadano diversamente, con qualche sorpresa in più, o qualche dispositivo in meno. Ecco maggiori dettagli.

Sony: il prossimo 14 aprile 2021 presenterà i nuovi Xperia

Per ingannare le due settimane che mancano alla presentazione, possiamo ricapitolare le specifiche previste per i tre smartphone citati. A cominciare dal flagship Xperia 1 III, che abbiamo già visto nei primi render, ed è il prodotto su cui al momento sono filtrare più informazioni, tanto da permetterci di tracciarne un primo identikit ipotetico. Si tratterà, ad ogni modo, di uno smartphone simile al predecessore, a partire dall’elemento dominante, ovvero il display da 6,5 pollici 21:9 CinemaWide 4K HDR, che però presenterà una differenza importante, almeno per gli standard estetici di Sony: la cornice inferiore e quella superiore, infatti, saranno più sottili.

Sarà anche presente un processore Qualcomm Snapdragon 888 con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore sarà tripla con sensore 3D iToF, configurazione ZEISS con rivestimento ZEISS T*, lente periscopica. Non mancherà la connettività 5G, la memoria interna espandibile, il sensore delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

E ancora, per quanto riguarda l’audio, saranno compresi due speaker frontali e il jack da 3.5 mm. Ci sarà inoltre un tasto dedicato di accesso rapido ad una funzione. Che dire, non vediamo l’ora del 14 aprile 2021.