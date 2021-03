The Walking Dead sta giungendo inesorabilmente alla sua conclusione dopo oltre dieci anni di serializzazione in TV. Lo show sugli zombie nasce nel 2010, tratto dall’omonima serie a fumetti di Tony Moore e Charlie Allard, ed è diretto da Frank Darabont. Uno dei grandi meriti della serie Tv è senza dubbio quello di aver portato in auge il filone horror zombie, lasciato piuttosto ai margini del mondo della TV.

Dopo dieci stagioni dello show però adesso la serie sembra essere giunta definitivamente alla conclusione. Ad oggi i fan dello show stanno assistendo alle ultime puntate della decima stagione ma tutti sono già proiettati verso la prossima, l’undicesima, e conclusiva, stagione dello show. Ma cosa aspettarsi dalla fine della serie TV?

The Walking Dead: ecco la collusione dello show

Come già accennato le ultime puntate della decima stagione sono disponibili sulla piattaforma di streaming Now TV, ma i fan si chiedono già quali saranno i colpi di scena dell’ultima stagione. A parlare dello show lo stesso Scott Gimble, CEO di MC Network; ecco le sue parole:

“Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, supportati dai migliori fan al mondo“. Insomma la serie sembra proprio giunta ai titoli di coda; ai fan di The Walking Dead non resta che godersi questa ultima stagione prima di dire addio alla propria serie del cuore.