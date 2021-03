La piattaforma di streaming di Sky cambia nome e si rifà il look. Da oggi NOW TV si chiamerà semplicemente NOW e potrà contare su una nuova icona, questa volta caratterizzata da uno sfondo verde. Per quanto riguarda il resto, invece, tutto resta invariato, compresi i contenuti disponibili e i servizi offerti. La nuova app, inoltre, è sbarcata ufficialmente anche su Fire TV di Amazon.

Ecco NOW, la nuova app della piattaforma streaming di Sky

Il rebranding della piattaforma streaming di Sky inizia oggi, in contemporanea nel Regno Unito, in Italia e in Irlanda. Come già accennato, cambia il look e il design dell’icona e dell’app NOW, ma i contenuti e i servizi restano gli stessi di sempre. Assieme a questo restyling, inoltre, NOW è sbarcata ufficialmente anche sui dispositivi Fire TV di casa Amazon. Tra questi, ci sono Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick Lite. Con l’integrazione con l’assistente vocale Alexa, per gli utenti sarà poi ancora più semplice trovare e avviare NOW sui propri dispositivi. Rimane comunque disponibile l’applicazione anche su smart TV, pc, tablet e smartphone.

Claudia Avanzi, ovvero la Managing Director di NOW Italia, ha così commentato questo traguardo: “Sono orgogliosa di poter svelare oggi la nostra nuova brand identity. È un giorno importante, che segna il primo passo verso l’evoluzione di NOW e rappresenta la nostra ambizione di diventare sempre di più la destinazione per gli appassionati di intrattenimento di qualità. Questa è la prima di una serie di novità importanti che arriveranno nei prossimi mesi”.