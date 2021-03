WhatsApp: il messaggio che promette un buono da 500 euro, la verità

Un occhio all’app e un occhio sempre vigile verso ciò che arriva dall’esterno. Questo è il modo secondo il quale gli utenti che utilizzano WhatsApp operano ogni giorno al fine di scampare a truffe e fake news di vario genere.

Secondo quanto riportato, soprattutto durante il periodo di emergenza che il mondo vive da oltre un anno, le truffe avrebbero intensificato la loro attività colpendo sempre più persone. Durante gli ultimi giorni gli utenti WhatsApp avrebbero segnalato in massa l’arrivo di un nuovo messaggio tramite le solite catene. Si tratta dell’offerta di un buono Esselunga da 500 euro, il quale in realtà non esiste. Si tratta solo di un modo per farvi cliccare sul link al fine di attivare alcuni servizi a pagamento. Proprio per questo Esselunga ha scelto di diffondere un comunicato.

WhatsApp: il messaggio del finto buono potrebbe nascondere una truffa, il comunicato di Esselunga

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.