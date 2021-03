Spendere poco da Coop e Ipercoop è davvero semplice con l’ultimo volantino che l’azienda ha deciso di rendere disponibile per tutti gli utenti che potranno recarsi personalmente presso determinati, e selezionati, punti vendita sul territorio nazionale.

La campagna promozionale, come potete immaginare dal paragrafo precedente, è limitata solamente alle regioni Sicilia, Marche, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, per acquisti effettuati esclusivamente in negozio (non online sul sito). E’ presente come al solito la possibilità di accedere al finanziamento a Tasso Zero, previa spesa di almeno 199 euro ed approvazione da parte della finanziaria.

Coop e Ipercoop: le occasioni sono incredibili

I prezzi più interessanti dell’intero volantino Coop e Ipercoop appaiono essere legati ai prodotti che non costano più di 300 euro, almeno per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile. Osservando da vicino la campagna individuiamo nell’Oppo Reno 4Z il migliore in circolazione, con il quale il cliente avrà la possibilità di godere complessivamente di buone prestazioni (anche fotografiche), dietro il pagamento di soli 299 euro.

Nell’eventualità in cui si volesse risparmiare ancora di più, la scelta può ricadere inoltre su Alcatel 1SE 2020, Xiaomi Redmi Note 9S o Xiaomi Redmi 9, tutti prodotti veramente economici, con prestazioni complessivamente di fascia bassa, il cui acquisto richiederà l’esborso finale di non più di 169 euro.

Il volantino Coop e Ipercoop include anche altre promozioni legate a elettrodomestici o televisori, per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine che potete trovare nell’articolo, in modo da comprenderne appieno le potenzialità.