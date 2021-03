In occasione della presentazione di realme 8 Pro il brand cinese ha annunciato anche il suo nuovo smartwatch, una evoluzione del modello arrivato in Italia a fine novembre dello scorso anno.

Stiamo parlando di Realme Watch S Pro, dove il design ricorda solo nelle forme un cronografo tradizionale. Sarà in vendita dalla prossima settimana con una imperdibile offerta di lancio, che scopriremo dopo avervi parlato dei dettagli tecnici.

Realme Watch S Pro sbarca finalmente anche in Italia

Seguendo la via scelta per il predecessore, anche realme Watch S Pro utilizza un display AMOLED di forma circolare da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel e una densità di 326 ppi. Si tratta di un pannello con luminosità massima di 450 nit e con un valore di contrasto di 100.000:1, che dovrebbe garantire una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Non manca la modalità Always On, per poter visualizzare sempre l’ora, visto che alla fine stiamo parlando di un orologio. Da segnalare anche l’utilizzo di acciaio inossidabile per la cassa, una soluzione che combina un’esperienza tattile piacevole a una elevata resistenza. Ricca la dotazione di sensori, con un accelerometro a sei assi, un sensore geomagnetico, giroscopio, sensore di monitoraggio del battito cardiaco e per il monitoraggio della stanchezza.

Non mancano ovviamente le funzionalità di fitness tipiche di questi prodotti, quali il conteggio dei passi percorsi, delle calorie consumate, della distanza percorsa, promemoria di sedentarietà e per ricordarsi di bere a intervalli regolari durante il giorno. Ottima l’autonomia, che grazie alla batteria da 420 mAh può raggiungere i 14 giorni, anche se molti dipende dalle modalità di utilizzo. Potete acquistare Realme Watch S Pro a partire dalla prossima settimana al prezzo di 129,90 euro. Il 29 e 30 marzo potrete però acquistarlo al prezzo speciale di 109,99 euro.