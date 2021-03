Xiaomi ha pubblicato un teaser nei giorni scorsi in cui anticipava il lancio di nuovi prodotti. La data è fissata per il prossimo 29 marzo a partire dalle 12.30 ora italiana su tutti i canali social del brand. Nel messaggio che accompagnava il poster si leggeva inoltre che l’evento sarebbe stato estremamente importante. Tutti gli utenti erano invitati a seguirlo per rimanere sorpresi.

A distanza di qualche ora, la stessa Xiaomi ha confermato i device che saranno presentati il 29 marzo. Si tratta di Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra tanto attesi dagli utenti sin dallo scorso anno. Infatti, a dicembre 2020 il brand ha presentato Mi 11 senza menzionare le altre varianti.

A distanza di qualche mese ecco che i flagship assoluti sono pronti a fare la propria apparizione. Al momento le informazioni ufficiali a riguardo sono molto poche, ma c’è un dettaglio che è certo.

Xiaomi è pronta a lanciare Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra

Entrambi i device saranno caratterizzati da un comparto fotografico all’avanguardia. Su Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra sarà presente il sensore Samsung ISOCELL Bright GN2 da 50 megapixel. Quest’ottica è dotata di autofocus multi-direzionale per migliorare la registrazione video e garantire un’esperienza cinematografica.

I rumor indicano anche che sarà presente un piccolo display sul retro che permetterà di scattare selfie e registrare video sfruttando le fotocamere principali invece che quella frontale.

Nelle informazioni rilasciate da Xiaomi tuttavia, non viene citato il Mi 11 Lite. Sappiamo che questo device è vicino al lancio ufficiale, ma purtroppo non si conosce la data. Non resta che attendere il 29 marzo e scoprire se anche questo device sarà presente alla conferenza.