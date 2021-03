Con un annuncio a sorpresa, Xiaomi ha confermato un evento dedicato al lancio di un nuovo device. L’azienda cinese ha fissato la data della presentazione il giorno 29 marzo in Cina. Il keynote si terrà online a partire dalle 13.30 ora Italiana, mentre in Cina saranno le 19.30.

Al momento il brand non ha confermato alcun dettaglio in merito. L’evento è denominato semplicemente “New Product Launch” a conferma che si tratta di un unico dispositivo ma non sappiamo se appartenente alla famiglia smartphone, PC o altro ancora.

Sarò possibile seguire la presentazione su tutti i principali canali social di Xiaomi come conferma il Tweet ufficiale. Nel messaggio che accompagna il cinguettio inoltre, il brand utilizza l’hashtag #XiaomiMegaLaunch a conferma che si tratta di qualcosa di grosso. Inoltre, si legge che questo “È uno di quelle presentazioni che è meglio non perdersi!“.

