Nothing è una nuova azienda fondata da Carl Pei, fondatore di OnePlus ed ex dirigente del brand. Questa azienda si occupa di tecnologia di consumo e si preannuncia come un nuovo player nel mondo mobile.

Nelle scorse settimane, Nothing ha confermato di aver stretto una partnership con teenage engineering™, una azienda svedese famosa per le abilità artigianali e i design industriali. Il campo in cui operano è principalmente quello musicale e infatti, il primo prodotto dell’azienda è il sintetizzatore portatile OP-1. Questo device è stato presentato nel 2021 ma ancora oggi è utilizzato dai più famosi musicisti in tutto il mondo.

Con questa partnership cambia anche l’assetto aziendale di Nothing. Jesper Kouthoofd, co-fondatore e CEO of teenage engineering™, diventa Creative Lead nell’azienda di Carl Pei. Tom Howard assume il ruolo di Head of Design.

Nothing si allea con teenage engineering™

La notizia è stata commentata positivamente da Carl Pei. Il CEO ha dichiarato:“Sono davvero felice di accogliere teenage engineering™ nella famiglia Nothing. Loro sono i migliori designer e creativi con cui ho avuto il piacere di lavorare. Abbiamo già stabilito una roadmap che unisce lo stile e l’unicità dei nostri prodotti“.

Ricordiamo che Nothing ha in programma di presentare il primo prodotto nei prossimi mesi. Al momento non si hanno dettagli in merito ma i lavori procedono. Infatti, Carl Pei ha confermato di aver acquisito il marchio Essential Phone, azienda fondata da Andy Rubin.

Chissà cosa ci riserverà Nothing e quali dispositivi presenterà. Non resta che attendere a vedere quali saranno le novità.