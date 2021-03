Nel corso del 2021 Xiaomi sembra intenzionata a far debuttare il nuovissimo Mi MIX 4. Lo sviluppo del device è stato confermato direttamente da Lei Jun, CEO dell’azienda cinese. Fino ad ora lo smartphone è stato avvolto dal mistero ma la situazione è cambiata.

Grazie al leaker Xiaomiui, sono emersi i primi dettagli sull’atteso device. L’utente ha condiviso su Twitter l’avvistamento di un nuovo smartphone dal nome in codice “ODIN”. Le specifiche sono chiaramente da top di gamma e non corrispondono a quelle di Mi 11 o della sua versione Ultra.

Questo lascia intendere che si tratta di un ulteriore dispositivo che potrebbe essere proprio Mi MIX 4. La famiglia Mi MIX da sempre è sinonimo di innovazione per Xiaomi e le caratteristiche trapelate sono molto interessanti.

La prima sicuramente è la presenza di una fotocamera frontale integrata sotto il display. Questa tecnologia dovrebbe essere simile a quella utilizzata da ZTE su Axon 20 5G. Inoltre il device potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 888 e quindi al pieno supporto del 5G e delle mmWave.

📲 New #Xiaomi device spotted in Mi Code



Model number is 90% correct.

May have in screen front camera and mmWave 5G.



That means this is a premium device, which is probably #Mi #Mix 4. pic.twitter.com/xc9ORjGZJs