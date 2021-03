Lo scorso anno, Honor la lanciato la nuova Honor Band 6 in esclusiva per il mercato Cinese. Il fitness tracker inoltre è stato mostrato anche al CES 2021 per confermare che il device sarebbe arrivato anche sui mercati internazionali.

In queste ore è arrivata la conferma che Honor Band 6 è pronta per il debutto globale. Il brand ha diffuso un il poster che è possibile vedere in apertura di articolo. Nel testo si legge che “Qualcosa di grande sta arrivando“.

Il messaggio vuole sottolineare che si tratta del primo fitness tracker caratterizzato da un display full-screen che occupa tutta la superficie a disposizione. Il pannello di Honor Band 6 è un AMOLED da 1.47 pollici e una risoluzione pari a 194 x 368 pixel. Il vetro di protezione è un 2.5D quindi leggermente curvo sui bordi laterali.

Honor Band 6 sta arrivando sui mercati internazionali

Considerando che il device costa circa 30 euro al cambio, la dotazione di sensori è interessante. Honor Band 6 è compatibile con il Bluetooth 5.0 e presenta un accelerometro e un giroscopio. La dotazione hardware è composta anche da un sensore per rilevare il battito cardiaco e l’ossigenazione nel sangue.

Sono supportate 10 attività e sport, resiste all’immersione fino a 5 atmosfere e la batteria dura fino a 14 giorni. Unica nota negativa è l’assenza del GPS ma considerando il prezzo di vendita è una mancanza condivisibile.

Le dimensioni dello smartwatch sono di 43 × 25.4 × 11.45mm per un peso di circa 18 grammi senza considerare i braccialetti. I colori disponibili al lancio sono tre: Meteorite Black, Seagull Grey e Coral Powder. Il logo Honor fa bella mostra di se sul lato sinistro della cassa laterale mentre sulla destra invece è presente un singolo tasto con una finitura rossa a contrasto.