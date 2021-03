Dei prossimi smartphone di punta di casa Realme, ovvero i nuovi Realme 8 e Realme 8 Pro, conosciamo già numerosi dettagli grazie a leaks e teaser ufficiali. Quello che mancava da sapere era la data del debutto ufficiale sul mercato ma ora l’azienda lo ha da poco rivelato tramite la pubblicazione di un video.

I nuovi device della serie Realme 8 saranno annunciati il 24 marzo

Ormai non ci sono più dubbi. La data di presentazione ufficiale sul mercato mobile dei prossimi device di casa Realme sarà il prossimo 24 marzo 2021. A rivelarlo, come già accennato, è stata la stessa azienda tramite un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Realme India.

“Realme, Leap to Infinity”, questo è il motto del produttore cinese per questa nuova serie di device. Nel video in questione, in particolare, è possibile osservare Madah Sheth, ovvero il CEO di Realme India e Realme Europa, mentre gareggia con un pilota professionista. Alla fine del video, il CEO ricorda che il debutto ufficiale si terrà il 24 marzo 2021 e conferma ancora una volta la presenza di un potente sensore fotografico da 108 megapixel.

I nuovi Realme 8 e Realme 8 Pro saranno i nuovi smartphone con cui l’azienda si appresta a conquistare la fascia media del mercato. Ci saranno caratteristiche di rilievo, come ad esempio la presenza di ampi display con tecnologia SuperAMOLED, una elevata frequenza di aggiornamento e grandi batterie capienti con supporto a ricariche superveloci molto probabilmente da 65W. Vi ricordiamo che al momento sono stati annunciati i nuovi Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro, i due veri competitors dei prossimi smartphone di casa Realme.