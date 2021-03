Bennet rinnova la sfida alle dirette rivali della rivendita di elettronica, proponendo una campagna promozionale molto intrigante, ricca di occasioni e di prezzi decisamente più bassi delle aspettative, con i quali gli utenti possono confrontarsi per cercare di risparmiare il più possibile.

Gli acquisti possono essere effettuati fino al 14 marzo 2021 in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza limitazioni o vincoli particolari. Le scorte, stando a quanto effettivamente comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema; inoltre, il cliente potrà richiedere la rateizzazione senza interessi, solo nel momento in cui spenderà più di 199 euro.

Bennet: il volantino è inaspettato

Il prodotto più interessante dell’intero volantino Bennet è chiaramente l’Apple iPhone 11, uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2020, ed oggi acquistabile con un esborso finale di 649 euro, come conseguenza della disponibilità globale dei più recenti iPhone 12.

Le proposte di Bennet chiaramente non terminano qui, nella campagna promozionale si possono scovare anche alcune occasioni legate ad Android, in particolare sarà possibile acquistare Xiaomi Redmi Note 9S, Oppo A72 o Samsung Galaxy A21, pagandoli sempre e soltanto meno di 169 euro.

Se interessati, infine, ai wearable, segnaliamo la presenza dell’Apple Watch Series 3, in vendita a 189 euro, una cifra più che rispettabile per un dispositivo che ha fatto letteralmente la storia degli indossabili. Tutte le altre proposte sono disponibili nelle pagine che abbiamo inserito per voi direttamente nell’articolo, e che sono fruibili in ogni negozio.