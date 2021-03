Nuova campagna promozionale decisamente interessante da Euronics, in particolare presso i negozi del socio La Via Lattea, con validità fissata fino al 18 marzo 2021, e possibilità di acquisto esclusiva nei vari punti vendita fisici, non online o da altre parti.

Il cliente che deciderà di approfittare degli ottimi prezzi, deve prima di tutto sapere che è possibile affidarsi anche alla rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero, con pagamento in comode rate fisse mensili tramite il conto corrente, solo al superamento dei 199 euro di spesa e previa approvazione. Le scorte disponibili in negozio non appaiono limitate, di conseguenza sarà possibile recarsi in un qualsiasi momento, senza vincoli particolari.

Correte subito sul nostro canale Telegram per scoprire le nuovissime offerte Amazon e ricevere tantissimi codici sconto gratis.

Euronics: ecco gli sconti fino al 50%

I prodotti più interessanti dell’intero volantino Euronics passano per gli smartphone di ultima generazione, in particolare parliamo di Samsung Galaxy A51 a 269 euro, Huawei P Smart S a 159 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro, Huawei P Smart 2021 a 189 euro, Vivo Y11s a 129 euro, Vivo Y20s a 169 euro, Oppo Reno 4Z a 269 euro, Oppo A73 a 249 euro, Oppo A53s a 179 euro, Oppo A15 a 129 euro, Oppo A72 a 169 euro, Samsung Galaxy A41 a 179 euro, Galaxy A31 a 229 euro o Galaxy A20e a 139 euro.

Volendo virare verso altri brand è possibile trovare Xiaomi Mi 11 5G a 899 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 219 euro, Xiaomi Redmi 9T a 199 euro, Xiaomi Mi 10T lite a 299 euro, Xiaomi Redmi 9C a 139 euro, Motorola Moto G30 a 239 euro, Motorola Moto G10 a 189 euro, LG K52 a 179 euro e tantissimi altri ancora.