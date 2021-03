Un evento incredibile sta per accadere: vicino alla Terra passerà con una velocità strabiliante un grande asteroide. Il nome di quest’ultimo è 2001 FO32, il suo diametro è di circa 1 km e pare che sia uno degli asteroidi che si avvicinerà maggiormente alla Terra. Al contempo, c’è anche da considerare un particolare importante, ossia che il rischio d’impatto è quasi pari allo zero, anche se “sfiorerà” la Terra.

Sorprende notare anche la velocità con cui si muove la pietra cosmica: circa 123.887 chilometri all’ora. Per capirci meglio, la Terra viaggia intorno al Sole a circa 30 km al secondo, e l’attimo in cui il corpo celeste sarà più vicino al nostro pianeta sarà il 21 marzo alle ore 17.03. In quel preciso istante , si troverà ad una distanza di 2.016.351 km.

Asteroide in arrivo: questo sfiorerà la Terra molto presto

È da sottolineare anche il ritmo con cui il corpo celeste si avvicinerà alla Terra, il quale sarà talmente rapido che gli osservatori, detti anche “osservatori da cortile”, avranno bisogno di utilizzare dei telescopi da 8 pollici in giù. In questo modo, vanno a rilevare ogni spostamento in tempo reale e possono anche rilevare il movimento di un asteroide o altri corpi celesti in soli cinque minuti.

Lo spettacolo non è visibile ad occhio nudo, infatti per assistere a ciò ci sarà la necessità di utilizzare un telescopio abbastanza potente. Gli osservatori potrebbero anche procedere all’individuazione mentre sta per passare tra le costellazioni meridionali dello Scorpione e del Sagittario.

In seguito a questo evento a marzo, il prossimo asteroide potrebbe sfiorare il nostro pianeta tra 31 anni, ovvero il 22 marzo 2052.