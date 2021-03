Vodafone: le migliori offerte di marzo sono tre e fino a 100GB in 4.5G

Non ci sono limiti alla forza di Vodafone, gestore che in Italia e in Europa sta riuscendo ad accrescere il potere che già da diversi anni risiede saldamente nelle sue mani. Si tratta infatti di una situazione perfetta per il provider, il quale ora ha l’occasione di riprendersi i suoi utenti.

In molti infatti, nonostante la grande qualità di Vodafone, sono scappati via durante gli ultimi mesi e ora il colosso vuole riprenderseli. Per questo motivo sono state lanciate ufficialmente ben tre nuove offerte, le quali offrono il meglio a prezzo di saldo.

Vodafone: ecco le migliori tre offerte di sempre per gli utenti

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited