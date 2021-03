WhatsApp: foto profilo e truffa ai contatti, ecco come i truffatori vi mettono nei guai

Sono cambiate tante cose nel mondo WhatsApp, il quale da diversi anni non si occupa più solo dei singoli messaggi. La nota applicazione di messaggistica istantanea si è dimostrata infatti poliedrica, proprio come avevano proposto gli utenti inizialmente.i messaggi basati sulla connessione web si sono trasformati in alcuni casi anche in chiamate e videochiamate, tutti aspetti fondamentali che fanno di WhatsApp l’applicazione più famosa al mondo.

Ovviamente non ci sono solo gli aspetti positivi da citare, visto che WhatsApp purtroppo risente di alcune problematiche non attribuibili al suo lavoro. Il gran numero di utenti che la piattaforma incamera ogni giorno porta infatti a scoprire alcune mele marce. Queste utilizzano le truffe per poter estorcere soldi in qualche modo al prossimo, usando le solite catene di Sant’Antonio. In questo caso la truffa in questione vede alcuni utenti perdere i soldi grazie ad uno stratagemma che nessuno avrebbe mai pensato potesse verificarsi.

WhatsApp: con la foto profilo riescono a rubare i vostri contatti ai quali chiederanno dei soldi

Il titolo dovrebbe già rendere bene l’idea in merito alla nuova truffa che sta imperversando su WhatsApp. Sono infatti diversi giorni che le segnalazioni arrivano copiosamente in merito al nuovo inganno che passerebbe attraverso il furto delle immagini degli account WhatsApp.

In poche parole i truffatori rubano la foto del profilo WhatsApp di una persona, scoprendo in un modo che risulta ancora sconosciuto i numeri di telefono della sua rubrica. Proprio i numeri di telefono sarà chiesta una ricarica Postepay, fingendo di essere la persona nell’immagine del profilo rubata con la quale si è creato un account fake. State e quindi molto attenti.