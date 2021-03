A partire dallo scorso 2 Marzo 2021, il brand secondario dell’operatore virtuale Rabona Mobile, Sì, Pronto!?!, ha reso disponibile una nuova offerta su rete Vodafone 4G, denominata Pensa, che offre minuti, SMS e 100 Giga di traffico dati.

Rabona, tramite il suo secondo brand, consente di sottoscrivere la nuova offerta Pensa, disponibile sia online che nei rivenditori autorizzati e dedicata a tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in caso di portabilità da altro operatore mobile. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

SiPronto!?! di Rabona Mobile lancia la nuova offerta Pensa

In dettaglio, Pensa di Sì, Pronto!?! include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati su rete Vodafone in 2G e 4G, fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito.

Il costo minimo iniziale da sostenere in questo caso è pari a 25 euro, di cui 15 euro per la SIM (con 25 euro di bonus incluso) e 10 euro di ricarica necessaria per coprire il costo del primo mese anticipato. Così come accade per le SIM Rabona Mobile, i 25 euro di bonus inclusi con la nuova SIM Sì, Pronto!?! non possono essere utilizzati per i rinnovi delle offerte, bensì sono utilizzabili esclusivamente a consumo entro 12 mesi.

La nuova offerta si potrà dunque richiedere sia online (attraverso il sito ufficiale dell’operatore) con spedizione gratis in tutta Italia tramite corriere espresso, ma anche nei punti vendita autorizzati presenti su tutto il territorio nazionale. Per richiedere online una delle offerte basterà recarsi sul sito ufficiale dell’operatore, compilare il modulo in ogni sua parte, inserire i dati del precedente operatore (in caso di portabilità) e concludere il pagamento con carta di credito o PayPal. Per scoprire maggiori dettagli o le altre offerte disponibili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.