L’operatore virtuale Rabona Mobile, oltre che tramite il suo brand principale, propone alcune offerte tariffarie low cost su rete Vodafone anche con il suo brand secondario Sì, Pronto!?!.

Nelle ultime ore ha infatti rilasciato una nuova offerta con minuti, SMS e Giga a soli 3.99 euro al mese. Scopriamola insieme nel dettaglio.

Si, Pronto? di Rabona Mobile lancia un’offerta da 3.99 euro al mese

Il brand low cost di Rabona, denominato “Sì, Pronto!?!”, era stato lanciato ufficialmente il 19 Novembre 2019. Pur avendo una grafica diversa con il logo di Sì Pronto, la SIM è sempre quella del brand principale, in quanto il contratto viene sottoscritto direttamente con l’operatore Rabona Mobile. Tutte le attuali 9 offerte in commercio di Sì Pronto sono disponibili sia online che presso i rivenditori autorizzati, e sono rispettivamente denominate Pronto, Chi è, Ciao Ciao, Prima, Prima Plus, Subito, Taac, Toc Toc e Parola.

Ad eccezione dell’offerta Prima Plus valida solo in caso di portabilità, tutte le altre attuali offerte Sì Pronto sono attivabili fino a nuova comunicazione da tutti i nuovi clienti, sia per coloro che attivano un nuovo numero, sia per chi richiede la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore. Inoltre, le offerte Chi è, Parola e Toc Toc, sono attivabili anche dai già clienti Sì Pronto.

Pronto comprende 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 10 SMS verso tutti e 10 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 3,99 euro al mese. Il costo di attivazione in questo caso ammonta ad 1 euro. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.