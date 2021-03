Nell’attesa di conoscere la nuova campagna promozionale che Euronics ha pensato di attivare nei vari negozi fisici dislocati per l’intero territorio nazionale, o differenziandola in relazione al socio di appartenenza, cerchiamo di capire se sul sito ufficiale sono disponibili sconti importanti, applicati su smartphone con sistema operativo Android e iOS.

Tutti i prezzi che andremo ad elencare possono essere fruiti solamente collegandosi allo store dell’azienda, con acquisti dal divano di casa, e spedizioni gratuite in negozio o a pagamento presso il proprio domicilio. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione no brand, ovvero con aggiornamenti che verranno rilasciati dal produttore, non da l’operatore telefonico di appartenenza.

Euronics: quali sono le migliori promozioni

I modelli in promozione sono indiscutibilmente tantissimi, se dovessi osservare da vicino i prezzi più interessanti racconteremmo di Samsung Galaxy A20e a 149 euro, Apple iPhone 12 a 949 euro (da 128GB), Xiaomi Mi 10T Lite a 299 euro, Oppo A91 a 229 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro, Samsung Galaxy A71 a 349 euro, Samsung Galaxy A41, LG K22 a 109 euro, Motorola Moto E6s a 99 euro, Wiko Y81 a 99 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 399 euro, Samsung Galaxy S20+ a 674 euro o Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 239 euro.

Naturalmente le occasioni promesse dal volantino Euronics non si fermano qui, però se interessati ad un modello in particolare, è consigliato effettuare una ricerca prima di procedere all’acquisto, in quanto colorazioni differenti potrebbero presentare costi differenti. I dettagli sono disponibili direttamente qui.