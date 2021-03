Il volantino Bennet del mese di Marzo porta con sé offerte molto interessanti, e prezzi decisamente più bassi del normale, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di poter risparmiare moltissimo, senza sentirsi limitati da un numero ridotto di scorte o altri vincoli sulle disponibilità sul territorio.

Gli acquisti possono essere effettuati solamente in negozio, non sul sito ufficiale, con possibilità di accesso in ogni punto in Italia. Il prodotto che verrà acquistato sarà accompagnato da una garanzia di 2 anni, e sopratutto sarà disponibile in versione completamente no brand (con aggiornamenti quindi rilasciati dal produttore).

Bennet: quante occasioni nel volantino del mese di Marzo

Le migliori occasioni del volantino Bennet partono dall’Apple iPhone 11, uno smartphone disponibile sul mercato da ormai più di un anno, ma ancora ritenuto attuale per le prestazioni generalmente offerte. Il suo prezzo corrisponde esattamente a 649 euro, ed è attualmente commercializzato nella variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno scegliere un terminale con sistema operativo Android, potranno puntare verso uno Xiaomi Redmi Note 9S, un Oppo A72 o anche un Samsung Galaxy A21s, i cui prezzi oscilleranno tra 149 e 169 euro.

Naturalmente il volantino Bennet riesce a scontare anche altre tipologie di prodotti ugualmente interessanti, come televisori, notebook o elettrodomestici, ma non potendoli riassumere integralmente nell’articolo, si rimanda la visione delle relative pagine direttamente inserite come galleria fotografica, ricordando la validità esclusiva nei punti vendita in Italia.