Oppo Find X3 Pro è ormai dietro l’angolo, lo smartphone verrà ufficialmente svelato al mondo l’11 marzo alle 12:30, in una conferenza stampa che si preannuncia incredibilmente interessante, date le specifiche trapelate in rete nel corso delle ultime settimane.

La stessa Oppo accresce l’hype e l’attesa con un comunicato stampa che svela piccolissime chicche, infatti il Find X3 Pro combinerà un design incredibile con la migliore tecnologia di sempre, almeno per quanto riguarda la gamma Find X.

Se avevate seguito gli Inno Day 2020, era stato presentato il rivoluzionario sistema di gestione del colore a 10 bit, dopo mesi di attesa finalmente verrà integrato su uno smartphone consumer. Oppo si è concentrata davvero molto sul display e sulla “qualità” dei colori, cercando di garantire una migliore fruizione dei contenuti, sicurezza degli occhi ed un’accessibilità incrementata, senza dimenticare comunque una frequenza di aggiornamento elevata e HDR, per una visualizzazione fluida, chiara e confortevole.

Oppo Find X3 Pro sta per arrivare: manca ancora poco

In un periodo storico in cui l’attenzione al comparto fotografico ha raggiunto livelli inimmaginabili, anche Oppo Find X3 Pro non vorrà essere da meno, le funzionalità delle fotocamere sono state ottimizzate per potenziare la fotografia e l’acquisizione dei video, sfruttando l’intelligenza artificiale per la gestione dei vari scenari.

Tutto questo sarà mosso dal nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 888, componente 5G, appena presentato al mondo dal produttore, che offrirà prestazioni incredibili mai viste prima.

Purtroppo non sappiamo nient’altro, non ci resta che attendere gli sviluppi, e più precisamente sintonizzarsi sul canale YouTube di Oppo l’11 marzo alle 12:30, ne vedremo sicuramente delle belle.