Nell’eterna lotta tra gasolio ed elettricità il vincitore è sempre uno solo. Nonostante i molti incentivi destinati dai Governi per l’acquisto di un’auto elettrica, sono ancora in molti a scegliere le auto diesel. Ecco quali sono le 4 certezze che spingono i più a non fidarsi ancora dell’elettrico.

Sono sempre troppi coloro che scelgono le auto diesel

Effettivamente per l’Unione Europea e il Governo Italiano sono ancora troppi coloro che, nonostante i molti incentivi introdotti a favore dell’elettrico, ad oggi scelgono ancora di acquistare le auto diesel. Potrebbe essere una questione di poca fiducia verso i veicoli di ultimissima generazione? Probabilmente sì, ma non è l’unico motivo e nemmeno il principale.

Fondamentalmente le elettriche non sono ancora in grado di offrire un buon rapporto qualità-prezzo come le auto diesel. Costi e servizi sembrano essere quindi gli elementi cruciali di questa situazione.

Ecco quali sono i motivi per cui l’elettrico ancora non decolla

Quali sono i motivi per cui l’elettrico non decolla? Principalmente si posso riassumere in 4 punti principali.