L’operatore telefonico Fastweb ha deciso di prorogare la sua interessantissima offerta mobile compatibile anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta Fastweb NeXXt Mobile 5G sarà infatti attivabile ancora per qualche giorno, ovvero fino al prossimo 23 febbraio 2021.

Fastweb NeXXt Mobile 5G si potrà attivare fino al 23 febbraio 2021

In queste ultime settimane, il noto operatore telefonico Fastweb ha visto crescere e incrementare la propria copertura della rete 5G. Ad oggi, infatti, è possibile sfruttare la nuova connettività con l’operatore in numerose città italiane, come Milano, Lecce, Bari, Napoli e Parma. In questo contesto, l’azienda ha deciso di dare agli utenti qualche giorno in più per attivare la sua offerta dedicata proprio alla nuova connettività.

Come già accennato, sarà possibile attivare l’offerta denominata Fastweb NeXXt Mobile 5G fino al prossimo 23 febbraio 2021. In precedenza, la scadenza era fissata per il 18 febbraio 2021. Questa offerta proposta da Fastweb propone cose interessanti ad un prezzo decisamente conveniente. In primis, sottolineiamo la possibilità di usufruire ogni mese di ben 70 GB di traffico internet, sfruttando ovviamente anche le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, sarà possibile effettuare chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e si potranno inviare fino a 100 SMS verso tutti. Il tutto offerto ad un prezzo di 7,95 euro al mese.

Vi ricordiamo però che questa promozione è attivabile esclusivamente online e che, per sfruttare la connettività 5G, è necessario possedere un dispositivo abilitato. L’azienda, comunque, include nel prezzo la scheda SIM e la spedizione di quest’ultima e tanti altri servizi. Tra questi, ci sono ad esempio Ti ho chiamato e la segreteria telefonica.