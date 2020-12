Dopo i vari operatori telefonici, anche Fastweb Mobile ha da poco lanciato ufficialmente sul territorio italiano la nuova rete 5G. Si parte inizialmente soltanto con alcune città, ma l’impegno della società è quello di espandere al più presto la rete di quinta generazione a tutto il paese.

Alla fine anche Fastweb Mobile si è aggiunto agli altri operatori telefonici in Italia proponendo la nuova rete di quinta generazione. Come già accennato, in questa prima fase la rete è disponibile soltanto in alcune città. Tra queste, ci sono Roma, Napoli, Bologna e Milano. Proprio qui, in particolare, è stata testata la nuova tecnologia 5G denominata dall’azienda NeXXt 5G e sono stati raggiunti 135,33 Mbps in download e 6,97 Mbps in upload.

L’operatore telefonico ha poi già reso disponibile un’offerta dedicata a questa connettività nota con il nome di Fastweb NeXXt Mobile. Con quest’ultima, si potrà avere a disposizione minuti illimitati (sia ai fissi che ai mobile), 50 GB di traffico dati e 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, il tutto ad un costo di 8,95 euro al mese. Per poter sfruttare la nuova rete 5G, inoltre, non sarà richiesto nessun costo aggiuntivo, né a chi è già cliente né a quelli nuovi.

Tuttavia, per poter sfruttare appieno la nuova connettività, sarà necessario possedere uno smartphone compatibile. A tal proposito, Fastweb ha da poco pubblicato un elenco di device compatibili che verrà aggiornato costantemente. Tra questi dispositivi, ci sono: Xiaomi Mi 10 T Pro 5G, Xiaomi Mi 10 T 5G, Xiaomi Mi 10 T Lite 5G, Oppo Reno 4 Pro 5G, Oppo Reno 4 5G, Oppo Reno 4 Z 5G, ZTE Axon 11 5G, Huawei P40 Pro+ 5G, Huawei P40 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G.