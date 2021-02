Gli sconti recentemente inclusi da MediaWorld nella propria campagna promozionale intitolata Red Price, assumono connotazioni decisamente interessanti, portando con sé prezzi molto inferiori al normale, e modelli di qualità superiore alle più rosee aspettative.

Il volantino risulta essere attualmente disponibile sia online che nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che gli utenti potranno anche acquistare dal divano di casa propria, senza limitazioni o rinunce agli sconti. L’unica cosa da sapere riguarda il costo della spedizione, saranno necessari fino a 10 euro per la consegna a domicilio. Se interessati, invece, al tasso zero, ricordiamo essere possibile rateizzare il pagamento in 10 o 20 mensilità, solo quando verranno superati i 199 euro di spesa.

MediaWorld: le offerte sono assolutamente incredibili

I prodotti su cui MediaWorld ha voluto puntare maggiormente partono dalla fascia alta del mercato della telefonia mobile, e passano per Apple iPhone 12 o Samsung Galaxy S21. Essendo entrambi modelli decisamente recenti, è facile pensare che il loro prezzo non si discosti particolarmente dal listino originario, infatti saranno necessari 889 e 829 euro per l’acquisto definitivo, in versione no brand.

Molto interessanti sono comunque altri sconti di livello comunque elevato, come i 449 euro necessari per l’acquisto di un Apple iPhone SE 2020, o i più economici Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A12, Huawei P Smart S e Oppo A15.

Tutti i prodotti elencati, con anche gli altri sconti inclusi nel volantino, sono visionabili direttamente al seguente link.