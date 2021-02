Il 5G sembra essere ormai alle porte, salvo qualche blocco da parte di chi reputa la connessione di quinta generazione pericolosa per la salute. Di conseguenza le compagnie telefoniche stanno programmando l’addio al 3G. Prima fra tutte è Vodafone che già ha cominciato a spegnere l’interruttore della rete di vecchia generazione. Ecco quando è previsto l’addio definitivo.

Con l’arrivo del 5G il destino della rete 3G è segnato: presto si spegnerà in tutta Italia

Nonostante le varie polemiche, l’arrivo del 5G in Italia è imminente segnando così il destino della rete 3G. Presto sarà spenta in tutta Italia la rete di vecchia generazione lasciando posto al 4G che per ora è la più diffusa, ma che con l’arrivo della quinta generazione servirà a colmare le falle nelle zone scoperte.

Fino a non molto tempo fa era proprio il 3G a svolgere questo ruolo laddove la rete 4G non arrivava. Ecco perché gli operatori telefonici piano piano stanno programmano la dismissione della vecchia rete.

Vodafone sarà la prima a dire addio alla rete di terza generazione

È proprio Vodafone ad aver dato inizio alla danza di addio al 3G. Sono 5 le fasi previste dall’operatore per la dismissione della rete di terza generazione e coinvolgeranno migliaia di comuni italiani.

Prima fase: dal 25 gennaio al 1 febbraio: 583 comuni; Seconda Fase: dal 1 febbraio al 8 febbraio: 634 comuni; Terza fase: dal 8 febbraio al 15 febbraio: 1.489 comuni; Quarta Fase: dal 15 febbraio al 22 febbraio: 2.420 comuni; Quinta fase: dal 2 febbraio al 28 febbraio: i restanti comuni.

In sostanza la data ultima per l’addio al 3G sarà il 28 febbraio. Vodafone infatti ha iniziato i lavori di dismissione già lo scorso 25 gennaio e continueranno fino a concludersi per quella data. Quindi entro la fine del mese tutta la rete di vecchia generazione non sarà più attiva per l’operatore rosso.

Cosa comporta questo per gli utenti? Per chi è in possesso di uno smartphone compatibile alle reti 2G e 4G la connessione potrà solo migliorare in prestazioni e velocità. Coloro invece che stanno ancora utilizzando un telefonino 3G avranno due possibilità: sfruttarlo solo per chiamate e sms oppure comprarne uno nuovo.