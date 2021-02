Uno YouTuber ha acquistato una PlayStation 5 alta 3 metri ed è funzionante!

In un recente video, il popolare YouTuber americano Zachary “ZHC” Hsieh ha riferito di aver acquistato la console più alta al mondo. Una PlayStation 5 alta 3 metri e che pesa 200 chili, completamente funzionante e con tanto di gigantesco controller. Il tutto per 70.000 dollari.

ZHC, che vanta oltre 19 milioni di iscritti su YouTube, ha affermato di aver trascorso 100 ore a personalizzare la sua nuova console verniciandola per renderla effettivamente esteticamente uguale alla versione mini della PlayStation 5. Questo colosso è almeno cento volte più grande della console di casa Sony.

“La cosa pazzesca è che questa PS5 funziona davvero”, ha detto il 22enne in un video caricato su YouTube questo mese. “Questo controller controlla davvero tutto ciò che vedi sullo schermo”. Resta però da chiedersi quanto sia comodo ed efficace giocare utilizzando un controller così grande.

Nel video, ZHC ha mostrato le capacità della console, mostrandone l’effettivo funzionamento con una serie di riprese di lui che gioca a Minecraft usando l’immenso controller Dualsense. I joystick sono così grandi che deve spostarli con i palmi delle mani!

Secondo GQ, questa gigantesca PS5 è la più grande console utilizzabile mai realizzata ed è certificata come tale dal Guinness dei primati. ZHC ha acquistato la console per il suo ruolo da protagonista in una competizione di beneficenza, nel corso del quale lo YouTuber ha affrontato un team di artisti per personalizzare la console.

Ci son volute circa 100 ore per creare la migliore grafica personalizzata su ciascuna faccia della macchina, ed i vincitori della competizione si sono aggiudicati un bundle di 50 PlayStation 5 “regolari”. “Ovviamente ne serve solo una a testa, quindi il resto delle console andrà a Children in Need“, ha spiegato ZHC. Lo YouTuber ha promesso di regalare l’enorme PS5 per celebrare la sua vittoria.