Il controller PlayStation 5 è facilmente uno dei pezzi di tecnologia più impressionanti forniti con la console di nuova generazione di Sony. Ha una serie di funzioni avanzate integrate, come trigger adattivi, feedback tattile più sofisticato e un microfono interno.

Le opzioni per il “muto” del nuovo controller PS5

Una caratteristica che il controller non ha è uno stato muto predefinito, qualcosa che gli utenti potrebbero voler cambiare per motivi di privacy e sicurezza. Farlo è abbastanza facile, poiché ci sono due percorsi che puoi prendere. Uno disattiva rapidamente il controller finché non lo spegni, l’altro è una soluzione più permanente.

Per disattivare l’audio del controller PS5 temporaneamente, basta premere il pulsante sotto l’icona della PlayStation e sarà subito impostato per disattivare l’audio fino a quando non lo premerai di nuovo o spegnerai la console e il controller. Saprai anche di aver abilitato la funzione “muto” poiché la PS5 ti informa quando la funzione in questione è stata attivata.

Per disattivare l’audio del controller PS5 più a lungo, per prima cosa devi accedere al menu delle impostazioni di PS5, che si trova nell’angolo in alto a destra ed è rappresentato come un’icona a forma di ingranaggio. Da lì, vai al menu “Suono”, e successivamente seleziona l’opzione “Microfono”.

Seleziona l’opzione “Stato del microfono all’accesso” e sarai in grado di disattivare l’audio del microfono per impostazione predefinita ogni volta che accendi la console PS5.

Con questa opzione organizzata, non dovrai mai preoccuparti che il tuo team online senta rumori di sottofondo o musica non necessari ogni volta che inizi una partita.