Il prossimo smartphone del produttore cinese, OnePlus 9, è appena stato il protagonista di un grosso leak. Un tipster è riuscito a mettere le mani sulle immagini di report di un software di benchmark relative proprio al modello base della prossima serie. Alcune specifiche rivelate non sono di certo un mistero, ma fornisce un quadro più dettagliato del dispositivo.

OnePlus 9: le specifiche

Per cominciare, lo smartphone in questo sarà ovviamente alimentato dallo Snapdragon 888, il processore di punta per quest’anno della casa statunitense Qualcomm. La potenza fornita da tale chip servirà a garantire le migliori prestazioni possibili. A suo supporto ci sarà la scheda video integrata Adreno 660.

Per quanto riguarda il display, si tratterà di un pannello da 6,55 pollici con una risoluzione massima di 2.400 x 1.080 pixel; probabilmente si tratterà di un AMOLED. La sua frequenza di aggiornamento sarà di 120 Hz. Ci saranno 8 GB di RAM e almeno una versione da 128 GB di spazio d’archiviazione interno.

La batteria alla base del modello sarà un blocco da 4.500 mAh con in dotazione una tecnologia di ricarica rapida da 65W. Frontalmente invece ci sarà un fotocamera da 12 megapixel. Questi sono i dati certi trapelati dalle immagini, ma c’è ovviamente altro. Si suppone che la fotocamera principale posteriore sarà di 48 megapixel così come la secondaria mentre un terzo sensore sarà da 8 megapixel. Tornando in materia di ricarica, ci dovrebbe essere anche il supporto a quella wireless da 30 W. Per il resto ci si aspettano altri due modelli per la serie, una versione Lite e una Pro le cui differenze non dovrebbero essere molte.