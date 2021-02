IPTV: tutti gli utenti abbonati rischiano multe fino a 25 mila euro

Gradualmente ad insediarsi in Italia c’è stato un fenomeno neanche poi tanto nuovo. Stiamo parlando della pirateria, pratica illegale che è stata in grado di riprendersi il palcoscenico dopo anni di letargo non annunciato. La sua massima declinazione che consiste nell’IPTV è una delle soluzioni più scelte dagli utenti che non vogliono spendere troppi soldi per un abbonamento pay TV. Purtroppo per loro adesso i controlli sono aumentati e potrebbero finire ben presto in guai molto seri con la legge.

IPTV: cosa si rischia se si dispone di un abbonamento pirata

L’IPTV potrebbe condurre le persone ad avere guai molto seri con la legge. La Guardia di Finanza infatti da diversi mesi ha intensificato i controlli con lo scopo di riuscire a scovare tutte quelle piattaforme che si occupano di pirateria. Proprio durante l’ultimo mese è venuta fuori l’ultima piattaforma: si tratta di Webnet, situazione nella quale erano presenti 50.000 utenti. Ora proprio la Guardia di Finanza sta passando al setaccio tutti gli indirizzi IP per scoprirne l’identità. Dopo queste operazioni partiranno le multe che andranno da 2000 a 25.000 €.

Dietro Webnet si nascondeva “un’articolata organizzazione, operante in diverse regioni del territorio nazionale, dedita alla vendita e distribuzione di dispositivi di decodificazione idonei a permettere l’accesso al servizio criptato IPTV per fruire di contenuti televisivi, senza il pagamento del canone dovuto”.